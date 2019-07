Menino envenenado pela mãe tem problema renal e hepático

O menino que a mãe estava a envenenar, ao misturar clorofórmio no soro, mantém-se internado no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, em estado grave.Ao que oapurou, a criança, de 7 anos, revela um quadro clínico de insuficiência respiratória, renal e hepática.Apesar da gravidade, o seu estado de saúde é estável.O acesso e as visitas ao menino estão extremamente limitadas.Patrícia, a mãe de 27 anos, bombeira em Óbidos, foi detida pela PJ de Lisboa e está em prisão preventiva.A criança estava a ser envenenada desde abril.