Um menino, de seis anos, caiu ao início da tarde de um muro situado junto à ponte medieval de Ponte de Lima.



Estava a brincar junto ao Largo de Camões quando sofreu uma queda de uma altura de quatro metros.





O menor foi assistido no local pelos bombeiros de Ponte de Lima e transportado para o Hospital de Viana do Castelo com ferimentos considerados ligeiros.No local da ocorrência também esteve a PSP.