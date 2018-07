Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino fica preso debaixo de água

Criança de sete anos ficou com braço preso no ralo de aspiração.

Por Sofia Garcia e Magali Pinto | 01:30

A família belga terminava esta terça-feira a estadia em Portugal. Estava alojada no Arrábida Country Retreat - um alojamento rural - na aldeia de Portela, no concelho de Azeitão, e tinha viagem marcada para as 15h30 quando o pior aconteceu.



Um menino de sete anos ficou com o braço direito preso no ralo de aspiração da piscina que naquele momento não tinha a tampa de proteção encaixada.



Ontem à noite, a criança estava internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. O seu estado de saúde era crítico e estava a ser acompanhada na Unidade de Cuidados Intensivos.



Quando os bombeiros voluntários de Setúbal chegaram ao local, a criança já estava submersa há muito tempo.



Os pais e outro casal, também de férias, tentaram retirar o menino, mas não conseguiram. Os operacionais tiveram de arrombar as instalações do sistema de bombagem para conseguirem tirar o menino que já estava em paragem respiratória. Foi reanimado pelo médico do INEM que foi ao local.



Ao todo estiveram nas operações de socorro 15 homens apoiados por seis viaturas. Na altura do acidente estava outro menor, irmão mais velho da criança, na piscina. Os pais estavam a preparar o almoço e ficaram em pânico quando se aperceberam da aflição da criança.



O afogamento é a segunda causa de morte acidental nas crianças, logo a seguir aos acidentes rodoviários: entre 2002 e 2015, morreram 228 crianças afogadas, com maior incidência nos meses verão.