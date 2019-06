Menino mordido por víbora-cornuda já tinha apanhado cobras antes: "Tivemos sorte"

Malik, o menino que foi mordido por uma víbora-cornuda, na zona de Penela, já tinha apanhado outras cobras antes e sabe, segundo o pai, Xavier, identificar esta espécie venenosa."Mas a zona onde estavam, no interior da floresta, é mais escura e não a identificou. Agora aprendeu uma lição", refere o pai, ao acrescentar que a família apanhou "um grande susto" e "teve muita sorte por estar perto do hospital".A criança, internada em estado grave no Hospital Pediátrico de Coimbra, continuava esta sexta-feira nos Cuidados Intensivos, mas encontrava-se "estável e a evoluir favoravelmente".Malik completou quinta-feira 11 anos, tendo passado o dia no hospital. Os amigos fizeram-lhe uma surpresa: "Gravaram uma canção de aniversário que ouviu e ficou feliz. Queria sair do hospital mas ainda está fraco", conta Xavier, de nacionalidade alemã.A família reside há mais de 20 anos em Vila Nova de Poiares. No dia em que foi atacado, Malik estava com um amigo e com o pai, que já só ouviu os gritos do filho.