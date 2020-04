Um homem de 68 anos foi, este sábado à tarde, salvo de afogamento na piscina de casa, em Fafe.Foi o neto, com menos de dez anos, que encontrou o avô e alertou o pai e a avó. Seguindo as orientações do INEM, o filho iniciou manobras de reanimação do pai e conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória.Quando as equipas de socorro chegaram ao local, Arões S. Romão, a vítima já respirava. Foi transportado para o hospital de Guimarães.