Menor abusada após ir ao hospital fazer favor à mãe

Agressor trabalha no Beatriz Ângelo e acompanha a mãe da vítima há meses.

Por João Tavares | 01:30

Um auxiliar de ação médica do Hospital Beatriz Ângelo, Loures, foi detido por agentes da PSP a abusar sexualmente de uma menor de 14 anos, num posto desativado da EDP.



A vítima é filha de uma paciente que é acompanhada há vários meses pelo homem naquela unidade hospitalar. Presente a juiz, o abusador ficou em liberdade, obrigado a comparecer periodicamente na PSP e proibido de contactar a menor.



A meio da tarde de sexta-feira, a mãe da vítima pediu-lhe para ir até ao hospital buscar umas luvas de látex.



Ao chegar, o agressor pediu à menor para aguardar no exterior. Saiu pouco depois e convenceu-a a acompanhá-lo a pé, até ao local onde a menor acabou por ser abusada sexualmente, em Santo António dos Cavaleiros.



Valeu à rapariga o facto de alguém ter visto movimentações no posto da EDP – desativado – e ter dado o alerta à PSP, pelas 17h00.



Foi então acionada uma patrulha da PSP, que entrou no local e deparou-se com os abusos sexuais. A menor encontrava-se mesmo nua.



O agressor acabou detido, enquanto a jovem foi conduzida ao hospital para ser assistida.