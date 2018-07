Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor abusada por amigo de família durante jogos de consola

Homem aproveitava momentos a sós com criança para fazer ataques sexuais, na Trofa.

Por José Eduardo Cação | 08:23

Uma menina, agora com 12 anos, foi alvo de abusos sexuais durante um ano e meio por um homem, de 24 anos e amigo da família, quando este pernoitava aos fins de semana na casa da vítima. O caso aconteceu na cidade da Trofa durante o ano de 2016 e até finais de agosto de 2017.



Os crimes foram cometidos no quarto da menor, quando vítima e agressor ficavam sozinhos a jogar Playstation. O homem encontra-se acusado de abuso sexual de menores e aguarda o início do julgamento.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os abusos eram cometidos normalmente ao sábado à noite quando o jovem visitava os pais da menor e dormia na casa da menina, que tinha 9 anos quando começou a ser abusada. Descreve o MP que o agressor colocava a mão dentro das cuecas da vítima e tocava–lhe nos genitais.



Após denúncia da família, a PJ investigou o caso e deteve o suspeito. Foram recolhidos testemunhos dos familiares e da própria menor. Durante as investigações, o agressor ficou em liberdade. O Ministério Público considera que existem "indícios suficientes que permitem imputar ao arguido em autoria material e na forma consumada a prática do crime de abuso sexual de crianças".



Lê-se ainda que o homem agiu sempre "livre, voluntária e conscientemente" ao praticar os atos com "total indiferença pelas consequências perniciosas da sua atuação, no crescimento e desenvolvimento psicológico e sexual" da vítima. O jovem não tem antecedentes.