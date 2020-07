Menor alega que assassinou pai à machadada para proteger a mãe

O menor de 17 anos que em junho do ano passado matou o pai com 17 machadadas, em Pereira, Barcelos, assumiu esta quinta-feira em tribunal o crime. O jovem alegou, no entanto, que não se lembra em que zonas atingiu Adélio Ribeiro. “Só sei que fiz isto”, disse Pedro, dando conta de que agiu para “proteger” a mãe dos insultos constantes.



O menor, que está em prisão domiciliária, disse que se sentia intimidado pelo pai, de 52 anos, e que aquele o tocava nos ombros, costas e virilhas, comportamentos que para o arguido tinham cariz sexual.



Ver comentários