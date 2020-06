Menor aponta pistola à cabeça de idosa

Um jovem, de 16 anos, foi detido pela PJ de Braga por ter assaltado uma idosa, em Gondiães, Cabeceiras de Basto, a quem apontou uma pistola à cabeça. Roubou-lhe 500 euros em notas e todo o ouro que a mulher, de cerca de 80 anos, tinha. Está ainda indiciado pela prática de oito furtos qualificados a casas, na mesma região. A população estava revoltada e ameaçava fazer justiça pelas próprias mãos caso os crimes continuassem.O assaltante foi esta sexta-feira ouvido no Tribunal de Guimarães em primeiro interrogatório judicial. Não quis prestar declarações e o juiz decidiu que vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, em casa dos pais, com pulseira eletrónica, na mesma freguesia onde reside a idosa. A mulher, que vive sozinha, foi surpreendida na madrugada de 21 de janeiro, quando dormia. O jovem, encapuzado e de pistola em punho, ameaçou de morte a vítima, que foi amordaçada e manietada. Depois, foi obrigada a mostrar onde tinha dinheiro escondido e a entregar todas as peças de ouro. Apesar de encapuzado, a idosa reconheceu o ladrão pela voz e identificou-o logo às autoridades policiais.O arguido é ainda suspeito de pelo menos oito furtos a casas, de onde levou vários objetos de valor. A PJ acredita que possa ter roubado mais casas, de emigrantes, que ainda não fizeram queixa.