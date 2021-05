Os agentes foram alertados no domingo à tarde pela vítima, que vive em Vila Real, a cerca de 350 quilómetros da cidade alentejana.



Um jovem, de 17 anos, foi detido em flagrante pela PSP de Portalegre após ter burlado uma pessoa através da aplicação bancária MB Way.Os agentes foram alertados no domingo à tarde pela vítima, que vive em Vila Real, a cerca de 350 quilómetros da cidade alentejana.

Com a descrição do suspeito, residente em Alter do Chão, os polícias encontraram-no junto a uma caixa multibanco em Portalegre, enquanto fazia levantamentos da conta da vítima.



No momento da detenção, tinha já 400 euros, que foram apreendidos, assim como um telemóvel. Presente a juiz, ficou em liberdade.