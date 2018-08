Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor de 13 anos vê morrer a mãe em acidente

Carro despistou-se e embateu em árvore de grande porte, em Mértola.

Por António Lúcio | 01:30

O jovem adolescente, de 13 anos, regressava a casa com mãe quando o carro onde seguiam se despistou e embateu violentamente numa árvore de grande porte.



A mulher, de 50 anos, perdeu a vida, e o filho ficou em choque estando a ser acompanhado por psicólogos do INEM.



O acidente ocorreu esta terça-feira, às 15h26, ao quilómetro 48, da EN 122, sentido Beja-Mértola.



A família regressava a casa, em Alcoutim.



O óbito foi declarado no local pelos médicos do INEM. A GNR está a investigar as causas do acidente que ocorreu num reta.



Estiveram também no local os bombeiros de Mértola.