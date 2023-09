Menor de 15 anos detido por assalto a habitação em Vila do Conde

Um homem, de 26 anos, e um menor, de 15 anos, foram detidos, esta segunda-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por furto e invasão de propriedade, no concelho de Vila do Conde.

No decorrer da ação policial foi possível perceber que os detidos já tinham realizado outros furtos, dos quais foi possível apreender e recuperar quatro bicicletas, um LCD e peças de vestuário.

No seguimento da ação policial os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos remetidos ao Tribunal judicial de Vila do Conde e ao Tribunal de Família e Menores de Vila do Conde.