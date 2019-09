Menor de 15 anos foge de instituição pela segunda vez

A menor, de 15 anos, que em março deste ano esteve desaparecida durante um mês, depois de ter fugido da Amadora, enquanto estava com a mãe e com o padrasto numa visita à família, voltou a fugir, desta feita de uma instituição, no Algarve, onde estava desde abril.Este segundo desaparecimento durou igualmente um mês. Desta vez, a menor foi encontrada na zona da Portela de Sintra. Estava com uma ex-funcionária de uma antiga escola da jovem, a mesma pessoa a quem há meses foi confiada pela Segurança Social, no âmbito de um processo que retirou a menor à mãe biológica.O desaparecimento, em março, levou à intervenção da PJ, depois de a mãe da menor ter entregue mensagens que a menor trocava com um homem adulto.