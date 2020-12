Menor de 16 anos detido após usar faca para roubar telemóvel

Um jovem de 16 anos foi detido pela PSP de Cascais, na terça-feira, depois de ter ameaçado com uma faca e roubado o telemóvel a um homem, de 56, no Estoril.O ladrão marcou um encontro com a vítima dizendo ter interesse em comprar-lhe o aparelho, mas, chegado ao local, acabou por o ameaçar e roubar.