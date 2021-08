Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentar matar um amigo à facada em Campo Maior, distrito de Portalegre.Após uma discussão com a vítima, na madrugada de 26 de agosto, o agressor golpeou-a do abdómen, causando-lhe um ferimento grave que "obrigou a intervenção hospitalar", de acordo com um comunicado da PJ.

O detido, estudante, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.