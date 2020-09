Menor em fuga deixa pais em desespero

Uma menina de 15 anos está em fuga de casa, em Lisboa, desde segunda-feira, 21 de setembro. Esta foi a quarta vez que Kelly Jesus, a menor, escapou de casa dos pais, que já apresentaram queixa à PSP."Ela foi vista pela última vez pelas 18h00 de segunda-feira, junto ao liceu Rainha D. Leonor, em Lisboa. Estava com dois rapazes e a fumar", explicou aoAmérico Jesus, o pai da jovem desaparecida.Desde então que os familiares de Kelly não sabem do seu paradeiro. "Ela tem o telemóvel ligado, mas recusa todas as chamadas dos pais e de familiares e amigos. Apresentamos queixa na PSP e agora esperamos", concluiu Américo Jesus.