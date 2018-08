Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor espancada por namorado de 19 anos

Rapaz atingiu namorada de 14 anos com socos na cabeça e pontapés e puxões de cabelo.

Por Rafael Duarte | 09:02

Um jovem, de 19 anos, foi detido, pela PSP, por estar a agredir a namorada, de 14, na madrugada desta quinta-feira, em plena via pública, em Portimão. A menor, que tinha saído, sem autorização, de uma instituição onde estava colocada, encontrava-se a viver com o rapaz, há mais de dois meses.



A situação aconteceu pelas 05h35, na avenida Francisco Florêncio. Por motivos ainda por apurar, e na sequência de uma discussão, o jovem começou a agredir com violência a menor, dando-lhe socos na cara e pontapés e puxando-lhe o cabelo com força. A PSP foi chamada e quando os agentes chegaram ao local, detiveram de imediato o agressor. A vítima, devido aos ferimentos sofridos, foi encaminhada para o hospital da cidade, para receber assistência médica.



Ao que o CM conseguiu apurar, a menor estaria a viver com o namorado, em Portimão, desde que tinha fugido da Casa de Nossa Senhora da Conceição, a 18 de maio passado. Deste essa data que não terá voltado à Instituição Particular de Solidariedade Social. O CM contactou ontem a Casa de Nossa Senhora da Conceição, para saber mais pormenores sobre a situação e perceber se a rapariga ia ser novamente institucionalizada, mas um responsável recusou prestar quaisquer esclarecimentos sobre o caso.



As autoridades continuam a investigar o incidente, sendo que admitem que esta não tenha sido a primeira vez que a menor foi vítima de agressões por parte do namorado.