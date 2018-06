Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor espancado após mal-entendido em Loulé

Rapaz de 14 anos, foi agredido, com duas estaladas e quatro socos, por homem que julgou que este tinha insultado a mãe.

Por Tiago Griff | 08:06

Um menor, de 14 anos, foi espancado por um homem de 30, em Loulé, depois de um mal-entendido com a mãe do agressor. A vítima ficou com vários traumatismos na cara e teve mesmo de receber assistência hospitalar. A GNR está a investigar.



A agressão brutal aconteceu na tarde do passado dia 7 de junho, na cave do Edifício Santa Luzia, situado num bairro próximo do Estádio Municipal de Loulé. O jovem, residente naquele local, tinha ido à cave buscar a bicicleta e encontrou umas chaves no chão, que originaram o problema.



"Pensei que eram as chaves de acesso ao terraço e guardei no bolso, mas depois a minha vizinha disse que eram dela. Dei-lhe a chave, pedi desculpa, mas, minutos depois, o filho dela veio ter comigo e começou a bater-me", recordou ao CM o menor.



O homem começou por dar duas estaladas na cara do jovem mas acabou por dar ainda mais quatro socos, um deles nas têmporas que quase o fez perder os sentidos. Foi deixado na cave, a sangrar da cara, e teve de ser hospitalizado com traumatismos no nariz e na boca.



A vítima garante que foi tudo um mal entendido porque o agressor pensou que a mãe foi insultada. "A própria mãe dele disse que eu não tinha feito nada e até chorou quando soube o que o filho me fez. Vou-me lembrar destas agressões para sempre", disse ainda a vítima.



A GNR recebeu uma queixa da mãe do menor e confirmou ao CM que a agressão violenta está a ser investigada.