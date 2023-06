Menor faz "discurso emocionado" em tribunal para relatar "vivência traumática na academia" Bsports

O advogado de um menor de 14 anos, natural de El Salvador, que jogava na Bsports referiu que o cliente fez "um discurso emocionado" da "vivência traumática na academia". Jovens são ouvidos esta segunda-feira no Tribunal de Penafiel.O atleta terá falado de forma emocionada perante os juízes e expôs as falsas promessas que lhe fizeram antes de rumar a Portugal, afirma o advogado.O jovem terá apontado falhas a nível de alimentação, que seria "insuficiente"; menosprezos das condições de higiene dos quartos, que de acordo com o representante do menor "não eram limpos" e os lençóis eram trocados apenas "a cada duas semanas"; por último sublinhou a promessa não verificada de que teria "ensino regular".O advogado aponta que o antigo jogador da academia de Riba d'Ave terá de voltar para El Salvador com um atraso de dois anos na escola.Esta segunda-feira são ouvidas sete vítimas, três de manhã e quatro de tarde. Jovens prestam declarações para memória futura, que poderão ser usadas em tribunal.