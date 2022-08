Uma menor, de 17 anos, apresentou queixa por abusos sexuais de que terá sido alvo na noite de terça-feira no parque de campismo do Meo Sudoeste, a decorrer na Zambujeira do Mar, Odemira.Fonte oficial da GNR confirmou esta quarta-feira ao CM que existem relatos de duas situações de crimes sexuais, sendo que apenas tem registo de uma queixa formalizada, que diz respeito à jovem de 17 anos.O Meo Sudoeste arrancou esta quarta-feira com o cartaz oficial, mas o campismo está aberto desde 30 de julho e, na terça-feira, houve uma festa temática de receção aos campistas. O CM confrontou a organização do festival, que disse desconhecer o caso.