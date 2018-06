Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor foi detido pela PSP por dez assaltos em Alcobaça

Rapaz escolhia vítimas da sua idade, que atacava na rua.

Por Isabel Jordão | 08:21

Um jovem de 17 anos foi detido pela PSP de Alcobaça por ter assaltado e agredido jovens da mesma idade, nas ruas da cidade, nos últimos seis meses.



Está indiciado por uma dezena de crimes de furto, roubo, ameaças, extorsão e ofensas à integridade física.



O assaltante foi levado a tribunal, em Leiria, para ser interrogado por um juiz de instrução criminal, que o deixou em liberdade. No entanto, está proibido de contactar, por qualquer meio, com as vítimas e ainda obrigado a apresentar-se uma vez por semana num posto policial da área de residência.



Segundo apurou o CM, o primeiro roubo ocorreu a 14 de setembro do ano passado e o assaltante nunca mais parou.



Abordava as vítimas na cidade e obrigava-as a entregar-lhe os bens de valor que transportavam com elas. Se houvesse resistência, partia para a violência, sem demonstrar qualquer hesitação nem receio de vir a ser apanhado e castigado.



No final da semana passada atacou mais uma vítima, o que levou as autoridades a avançar com a sua detenção, dado o perigo de continuação da atividade criminosa e da perturbação da ordem e tranquilidade públicas.