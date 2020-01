Menor perde dedo a furtar galinhas na Amadora

Dois menores, de 10 e 11 anos, saltaram uma vedação para furtar galinhas, na Amadora, mas surpreendidos pelo vigilante de um parque infantil tiveram de fugir.O mais velho ficou um anel preso numa rede e ao saltar, e com o peso do corpo, o dedo foi decepado. PSP e bombeiros guardaram o anelar em gelo e levaram-no, com a criança e os pais, ao Hospital Amadora-Sintra, onde nas próximas semanas se saberá se a cirurgia de reimplante teve sucesso.Segundo apurou ojunto de fonte policial, os dois menores introduziram-se pelas 16h15 de quinta-feira no Parque da Mônica, na Falagueira, já com a intenção de dali saltarem para um galinheiro que fica paredes-meias. O vigilante percebeu e fechou todos os portões, anunciando que tinha chamado a PSP.Assustados, os menores deixaram o galinheiro aberto e tentaram fugir de novo para o parque infantil.E foi quando saltava uma das vedações que o rapaz de 11 anos ficou com o anel preso. Não se apercebeu disso e saltou à mesma. O deslocamento e o peso do corpo fizeram com que o dedo anelar da mão direita fosse arrancado de imediato e por completo.As crianças ficaram em pânico e o vigilante chamou o socorro. Os menores acabaram por confessar terem ido ao local para assaltarem o galinheiro: não o conseguiram mas deixaram-no aberto e três terão fugido, queixou-se o dono.A PSP fez uma participação ao tribunal, entregou os menores aos pais e sinalizou o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.