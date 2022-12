Uma menor de 16 anos, com paralisia cerebral, sofreu queimaduras graves na tarde desta quarta-feira na Escola Secundária de Ponte da Barca.



O acidente ocorreu por volta das 16h00 quando funcionárias da escola estavam a ajudar a menor na sua higiene. A adolescente foi atingida com água a ferver, tendo sofrido queimaduras na zona genital e também nas pernas. Foi assistida no local pelos bombeiros de Ponte da Barca e depois transportada, com o apoio da VMER, para o Hospital de São João, no Porto.