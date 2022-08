Menor tenta matar jovem de 20 anos à facada em Almada e foge para o Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um menor de 17 anos, no Algarve, por suspeitas de tentar matar um jovem de 20 à facada em Almada.



Os crimes ocorreram a 2 de junho deste ano, na sequência de desentendimentos nas redes sociais. Segundo a PJ, o agressor aproximou-se da vítima e desferiu-lhe duas facadas nas costas que lhe atingiram os pulmões e a colocaram em perigo de vida.

"O suspeito é um indivíduo socialmente desinserido, com um longo histórico de delinquência, que, à data do cometimento do crime, se encontrava em fuga da instituição onde se encontrava acolhido e que, após a consumação dos factos, se ausentou para a região do Algarve", pode ler-se no comunicado da PJ.

O menor ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.