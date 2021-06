Jovem português tenta matar os pais com uma faca de cozinha em Espanha

Um emigrante português em Espanha, de 49 anos, e a mulher, de 48, natural do país vizinho, foram esfaqueados por um filho menor na madrugada deste domingo. A agressão ocorreu na casa da família, em Madrid, e o jovem está agora detido.Segundo fontes policiais disseram à imprensa, o agressor, de 17 anos, terá sido acometido por surto psicótico. Munido com uma faca de cozinha, começou por dar uma facada na cara da mãe. O pai terá acorrido em defesa da companheira, e foi agredido com uma facada no peito, na zona do tórax. Sofreu uma ferida com cerca de três centímetros de profundidade. Mesmo fragilizado, o casal chamou a polícia, bem como uma equipa de paramédicos. Acorreram ao local elementos da Polícia Nacional e da Polícia Municipal de Madrid, que ainda chegaram a tempo de prender o agressor e apreender a arma do crime.O jovem deverá ser, esta segunda-feira, presente a juiz. O emigrante português e a mulher foram internados no Hospital de La Paz, situado no centro da capital espanhola. Os dois foram transportados à unidade hospitalar em estado considerado grave, mas estável.