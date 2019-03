Menor usa pedra e faca em roubos

Uma vítima foi golpeada numa mão e outra atacada à pedrada, em Oliveira do Bairro.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

São três os casos de roubo cometidos por um menor, de apenas 16 anos, que estão a ser julgadas no Tribunal de Aveiro. As três situações ocorreram em Oliveira do Bairro e o arguido utilizou uma navalha e até uma pedra para conseguir roubar bens às vítimas. A soma dos artigos roubados - entre os quais telemóveis, dinheiro, colunas de som e óculos de sol -, ascende a 774 euros.

Um dos casos mais graves foi a 7 de maio de 2017. O arguido, na companhia de outros menores, dirigiu-se à casa de uma vítima e, depois de bater à porta, que foi aberta, vasculhou o interior dos móveis de todas as divisões. Sem encontrar bens de valor, o menor sacou de uma navalha e fez um golpe na mão da vítima, exigindo que esta entregasse dinheiro e droga. Fugiu com dois telemóveis.

Noutro caso, dois dias depois, o arguido decidiu roubar pessoas que seguiam na rua. Abordou um homem e pediu ‘ganza’. Aquele recusou entregar os bens e o jovem ladrão, com a ajuda de um comparsa, atirou a vítima contra um portão, tendo-lhe desferido murros e pontapés, enquanto lhe puxava a mochila que tinha às costas. Ao resistir ao assalto, a vítima foi agredida com uma pedra na testa. Ficou ferida.

Outra situação aconteceu a 2 de maio. Junto ao campo de futebol do Oliveira do Bairro Sport Club - local onde sabia que passavam muitos jovens em direção às piscinas -, o arguido rodeou uma vítima e, à força, roubou-lhe o saco de desporto. Depois, fugiu para uma zona de mato.