Menor violada no festival Sudoeste aponta suspeito do crime à GNR

A rapariga, de 17 anos, que fez queixa por abusos sexuais no festival de música Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, apontou um suspeito do crime entre o grupo de sete homens que a GNR reuniu e lhe apresentou.O homem, maior de idade, foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) do Algarve, que esteve no recinto do festival para investigar a denúncia, a única das duas por abusos sexuais que foi formalmente apresentada pela vítima.Os factos remontam à madrugada de quarta-feira. A jovem de 17 anos estaria numa tenda a descansar, quando os abusos aconteceram. Em pânico, pediu ajuda a amigos, que contactaram a GNR.Os militares de serviço ao policiamento tiveram o apoio de colegas, conseguindo reunir um grupo de sete homens com características semelhantes às apresentadas pela rapariga de 17 anos. Depois de identificar o alegado abusador, a jovem foi levada a fazer testes ginecológicos, fundamentais no inquérito.Foi impossível apurar, até esta quinta-feira à noite, se o suspeito indicado pela vítima foi ou não detido pela Judiciária.