Menores agredidos e forçados a entrar em carrinha nas Caldas da Rainha

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de mais de duas dezenas de cidadãos da comunidade indiana residente na região das Caldas da Rainha cerca dois jovens portugueses, no passado domingo à tarde, nesta cidade.Os jovens, menores de idade, queixam-se de terem sido agredidos com soqueiras, ferros e paus pelo grupo, que por sua vez sustenta que os iria levar para a esquadra da PSP no seguimento de denúncias de alegadas agressões e roubos, e de atos de racismo e xenofobia contra membros da comunidade indiana na cidade, supostamente praticados por um grupo do qual fazem parte esses menores e que tem alegado a existência de provocações e assédios por parte dos estrangeiros.Duas versões distintas cujos contornos estão a ser investigados pelas autoridades policiais.Em relação ao episódio gravado em vídeo por uma moradora nas imediações, os dois menores terão sido agredidos e obrigados a entrar numa carrinha, a poucas centenas de metros da esquadra da PSP, para onde alegadamente iriam ser levados.A carrinha chegou a partir, mas o que não se vê no vídeo é a chegada da PSP, que identificou alguns elementos da comunidade indiana e os menores.Foi aberto um inquérito para o apuramento dos factos e comunicação ao Ministério Público.As autoridades policiais consideram que apesar de não ser uma situação habitual, este caso obriga a um reforço da sua visibilidade na cidade, para dissuadir eventuais tentativas de ajustes de contas, procurando alertar que caberá à justiça judicial definir a culpa das partes envolvidas.