Menores atacam rival à facada em escola de Loures

Um ajuste de contas numa escola de Camarate, Loures, na manhã de terça-feira, terminou com a detenção de três jovens de 16 e 17 anos pelo crime de posse ilegal de arma.Outros dois menores, de 14 e 15 anos, foram identificados. Segundo oapurou, o ataque teve origem nas redes sociais.De acordo com fontes policiais, o grupo de cinco decidiu atacar outro jovem que dias antes esteve envolvido numa rixa, na qual um outro menor – amigo destes – foi ferido à facada.Como vingança, os cinco dirigiram-se à escola do suposto agressor, que só não foi alvo de agressões graves devido à rápida intervenção da PSP, alertada por pais e funcionários da escola.Os cinco menores foram apanhados na posse de várias facas. Os três detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal de Loures, que decretou a suspensão provisória do processo.Os dois menores foram sinalizados pela CPCJ da Amadora.