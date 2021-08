Um menino, de sete anos, e uma menina, de 14, que foram dados como desaparecidos esta sexta-feira de manhã na praia de Monte Gordo, onde estavam com os avós, foram encontrados a cerca de 6,5 quilómetros, já na praia da Manta Rota, revelou ao CM o comandante Rui de Andrade, da Capitania de Vila Real de Santo António, que emitiu um alerta para a situação, pouco depois das 12h00.





De acordo com aquele responsável, as crianças foram localizadas cerca das 13h50 por pessoal que se encontrava de serviço numa concessão de praia. Tinham caminhado até ali e, embora cansadas, estavam ilesas. Foram levadas aos avós por pessoal do projeto ‘Seawatch’.