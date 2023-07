Menores em prisão preventiva por roubos na Grande Lisboa

Três menores, entre os 16 e os 17 anos, foram colocados em prisão preventiva por crimes de roubo. Os jovens já estavam a ser investigados há cerca de três meses.Foram detidos pela PSP de Oeiras, no passado dia 5, nas freguesias de Paço de Arcos, Porto Salvo e Cacém (Sintra), pela prática de três crimes de roubo e um crime de roubo agravado.Os arguidos abordavam jovens na zona de Oeiras e de Caxias e, com recurso a ameaças e agressões, obrigavam as vítimas a entregar os seus pertences. Num dos crimes ameaçaram a vítima com uma garrafa.