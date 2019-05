Crianças espancadas com cinto por tirarem más notas

Os cinco menores, que tinham entre os quatro e os 12 anos, eram agredidos com violência pelo padrasto na casa onde viviam, no concelho de Penafiel.Todos os motivos eram pretexto para o ataques violentos: as más notas na escola, o facto de não arrumarem os brinquedos ou os objetos da casa de banho e até o facto falarem muito alto.O arguido, de 42 anos, chegou a usar um cinto enrolado com fita cola para espancar as vítimas. O caso ocorreu em 2017 e o arguido está agora acusado de cinco crimes de violência doméstica.O julgamento começa a 13 de junho, no Tribunal Judicial de Penafiel. A acusação diz que os menores - quatro rapazes e uma rapariga - eram agredidos à bofetada na cara e na cabeça e com puxões de orelha.O homem chegou a fazer diversas ameaças de morte. Disse que lhes dava um tiro e que também iria disparar contra a família do pai das crianças.O suspeito chegou a levar três dos enteados até um monte perto de casa, onde colocou várias questões às vítimas sobre o progenitor. Pegou depois no cinto com fita cola, atingiu os menores em diversas partes do corpo e deu-lhes diversas chapadas."O arguido quis e conseguiu molestar física e psicologicamente os menores, bem sabendo que eram seus enteados e que estavam ao seu cuidado, e a quem cabia educar. Submeteu-os a um tratamento desrespeitoso", diz a acusação.As vítimas estão atualmente a viver com o pai. Já o arguido, que está em liberdade, permanece com a mãe dos menores.