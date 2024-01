Menores retirados à guarda da mãe nas Caldas da Rainha

Dois menores foram retirados à mãe nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, e conduzidos a um centro de acolhimento, no âmbito de um processo de promoção e proteção, divulgou, este domingo, a PSP.

Em comunicado, no qual não adianta as razões da medida, o Comando Distrital de Leiria da PSP indicou que a diligência foi realizada, na sexta-feira, por agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Polícia das Caldas da Rainha com acompanhamento dos Serviços de Segurança Social.

Segundo a PSP, a retirada das crianças à progenitora visou a "execução de medida de acolhimento aplicada a menores", decidida pelo tribunal, no âmbito de processo de promoção e proteção, com caráter cautelar e urgente.

As crianças, uma menina de 3 anos e um rapaz 1 ano, "foram entregues às técnicas dos Serviços de Segurança Social de Leiria, que promoveram a condução dos menores ao local de acolhimento designado", adiantou.

Já a mãe dos menores, acrescentou a PSP de Leiria, foi informada dos motivos da retirada das crianças e foi-lhe entregue informação do conteúdo dos despachos judiciais.