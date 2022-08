U m turista francês, de 20 anos, foi esfaqueado várias vezes, na madrugada desta quinta-feira, por três jovens no Largo dos Loíos, na Baixa do Porto, durante um roubo violento. Os assaltantes, de 15, 16 e 17 anos, acabaram por fugir do local, mas mais tarde foram intercetados pelos agentes da PSP e detidos.









