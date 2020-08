Menos condutores controlados mas mais caçados em excesso de velocidade

A GNR apanhou em apenas sete dias, entre os dias 13 e 19, semana de mudança da quinzena de férias, um total de 4585 condutores em excesso de velocidade. Desde o início do ano, a GNR caçou 95 582 aceleras (mais que em 2019), apesar de o número de viaturas controladas ter diminuído em quase 900 mil (ver infografia). As coimas por excesso de velocidade variam entre 60 e 2500 €, com inibição de conduzir e perda de 2 ou 4 pontos da carta.Segundo divulgou ontem a GNR, na sequência da operação "Viajar Sem Pressa 2020", na semana entre 13 e 19 foram controlados 207 782 veículos, tendo sido apanhados os 4585 (2,2%) em excesso. A GNR refere que o excesso de velocidade é "uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto. Quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica e, em caso de acidente, a probabilidade de resultarem vítimas mortais ou feridos graves aumenta de oito a 16 vezes", destaca.Nessa semana, a GNR registou 1528 acidentes, 7 mortos, 27 feridos graves e 472 ligeiros.Desde 1 de janeiro, a percentagem de condutores caçados em excesso foi de 2,6% - tinha sido 2,1% no ano passado.