Menos droga, mais cara e com muito maior risco

A pandemia da Covid-19 afetou o tráfico de droga através do aumento dos preços, escassez dos estupefacientes e a perigosa redução da sua pureza, uma vez que foi necessário ‘esticar’ os existentes misturando-os ainda mais com medicamentos e outros produtos, com agravamento do risco para a saúde e vida.As revelações são de um relatório, esta sexta-feira divulgado, do Observatório Europeu da ...