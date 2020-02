Mensagem nas redes sociais convoca corrida de homenagem às vítimas da Segunda Circular

Uma mensagem que está a circular nas redes sociais sobre corridas ilegais em homenagem às vítimas da Segunda Circular, em Lisboa, lançou o alerta."Vai haver uma corrida para comemorar 7 dias do acidente da segunda circular. Madrugada de sábado para domingo. Estão previstos 100 carros! Saiem em grupos de 10 a cada 15 minutos. Avisem todos para evitar a Vasco da Gama, A5, Segunda Circular, IC16, IC19, CRIL e CREL", pode ler-se na mensagem.Ao CM, a GNR confirmou que está atenta ao conteúdo desta mensagem e que vai reforçar a segurança nos locais.Recorde-se que no dia 21 de fevereiro um carro despistou-se a alta velocidade na Segunda Circular e matou três jovens que seguiam na viatura.Dois dias depois, várias pessoas pararam a Segunda Circular no local do acidente para homenagear as vítimas.