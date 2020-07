Mentor de roubo em Tomar caçado pela Judiciária

O casal foi surpreendido no interior da sua residência por quatro homens que, com recurso a armas de fogo e empregando uma enorme violência física e psicológica, levaram bens e valores. O crime aconteceu a 3 de setembro de 2018, em Tomar.Entretanto a Polícia Judiciária conseguiu identificar e deter quatro homens suspeitos do crime.Agora, quase dois anos depois, foi identificado um quinto suspeito. Um homem, de 30 anos, que terá "desenvolvido o papel de orientar os quatro executores na determinação e prática de tal crime", explica a PJ de Leiria.O detido, desempregado, foi presente a primeiro interrogatório judicial e o juiz decidiu aplicar-lhe termo de identidade e residência como medida de coação.