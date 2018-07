Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menu de drogas como refeições no Boom Festival

Estupefacientes eram vendidos no interior do festival com recurso a menus em inglês, intitulados 'Happy Meal'.

08:47

A PJ e a GNR apresentaram esta segunda-feira o resultado das ações de combate ao tráfico durante o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, das quais resultaram a detenção de 60 pessoas e a apreensão de diversas drogas, avaliadas em 140 mil euros, para além de 91 mil euros em dinheiro.



As drogas eram vendidas no interior do festival com recurso a menus em inglês, intitulados 'Happy Meal', e que habitualmente são utilizados para designar refeições.