Mercado degradado em Vila Real vai ter obras já este ano

Município recorre à banca após a candidatura do projeto aos fundos comunitários ter sido rejeitada.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:33

O mercado municipal de Vila Real vai ser alvo de obras de requalificação e, para isso, a autarquia vai recorrer a um empréstimo financeiro de 580 mil euros - a empreitada custará 800 mil.



A ideia era intervir com apoio de fundos comunitários, mas o projeto submetido não foi aprovado e o recurso à banca foi a solução encontrada para melhorar o espaço, cada vez mais degradado.



"Este é um mercado icónico para a cidade e não sofre qualquer intervenção há mais de 25 anos. Tem problemas de infiltração das águas da chuva, alguns problemas de águas residuais, o ambiente é frio, o piso degradado é de difícil limpeza, a acústica não é a desejada, entre outros problemas", refere Rui Santos, autarca de Vila Real.



O edifício tem cerca de 60 lojistas e começou a ser construído em 1957, mas só em 1962 ficou concluído.



"Estou instalado no mercado há 32 anos e são necessárias várias melhorias, como o saneamento, o estacionamento, a cobertura que está degradada porque quando chove há infiltrações, o ambiente é frio e acredito que, depois das obras, haja mais clientes", indicou Júlio Dinis, dono de uma charcutaria no mercado.



Na padaria e pastelaria Tradição, o CM encontrou Jorge Barros, de 80 anos, que visita o mercado todos os dias. "É um lugar onde muita população se vem servir e até para os próprios vendedores estas obras trarão, com certeza, muitas vantagens. Venho até cá diariamente e isto é frio, não tem grande conforto", afirmou.



O mercado municipal de Vila Real foi desenhado pelo arquiteto Alberto Cruz. As obras devem iniciar ainda este ano e ficar concluídas no próximo.