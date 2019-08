Mercado gastronómico desmantelado no Porto

A Câmara do Porto tomou ontem posse administrativa do espaço junto à estação de São Bento onde tinha sido instalado o mercado gastronómico Station Market. "O promotor tinha sido notificado para retirar os equipamentos e não o fez.Trata-se da reposição da normalidade urbanística", indicou aofonte oficial da autarquia. "Pensei que a câmara respeitava o Estado de Direito, mas na verdade faz atropelos à legalidade", referiu Francisco Freixinho, da Vertentitinerante, a promotora do evento.Os equipamentos amovíveis permaneciam na ala norte exterior à estação desde que a Polícia Municipal do Porto encerrou o mercado, no dia 10, alegando que estava a ser desenvolvida "atividade de restauração e bebidas não licenciada, que cria graves danos ambientais, de segurança e proteção civil". As estruturas temporárias foram retiradas ontem, ao longo de todo o dia, por funcionários da autarquia e elementos da Polícia Municipal."Em momento algum este evento colocou em causa o bom nome da cidade do Porto ou perturbou terceiros", acrescentou aoFrancisco Freixinho, indignado.Francisco Freixinho considera que "a Câmara do Porto está acima da lei, pois não respeitou a decisão do Tribunal Administrativo que se refere à providência cautelar" lançada pelo promotor. Suspendia a ação municipal até à decisão final.A Câmara do Porto indica aoque, após o tribunal ter aceitado analisar a providência cautelar, a autarquia apresentou uma resolução fundamentada "ao abrigo do interesse público", o que lhe permitiu agir ainda antes de haver uma decisão judicial final.