Mergulhadores da Marinha iniciam missão para desativar minas no fundo do mar

Um grupo de quatro mergulhadores da Marinha portuguesa vai integrar, a partir de hoje e até ao final de outubro, uma missão internacional para deteção e desativação de engenhos explosivos depositados no fundo do mar durante as grandes guerras.

Navegar pelo 'mar armadilhado' não é novidade para o tenente Tiago Ferreira, um dos quatro militares portugueses da Marinha que vai fazer parte da Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1), e que já leva a experiência de outras duas missões.

Contactado pela agência Lusa, o militar explicitou que, durante as missões de 2018 e 2019, os mergulhadores portugueses desativaram "mais de 17 engenhos explosivos, entre minas, torpedos e bombas de avião".