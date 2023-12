Mergulhadores fazem buscas na ria de Aveiro pelo corpo da grávida desaparecida na Murtosa

Inicialmente seria o irmão de Mónica, António Silva, que iria coordenar a operação. No entanto, é uma empresa especializada, contratada pela família, a efetuar as buscas na ria.





A zona onde se estão a efetuar buscas é de risco, com pouca visibilidade e muito lodo, pelo que as operações estão a ser fiscalizadas, com o apoio da Polícia Marítima.



Antes da entrada dos mergulhadores, um sonar rastreou toda a área de busca para detetar zonas suspeitas e potenciais perigos.



Foi montado um perímetro de segurança no local para impedir que outras embarcações não passem na área enquanto decorrem as buscas.



Leia também Irmão de grávida desaparecida na Murtosa vai fazer buscas subaquáticas com a cooperação das autoridades



No local das operações vão se juntado dezenas de populares em jeito de solidariedade para com a família da mulher desaparecida.

A zona onde se estão a efetuar buscas é de risco, com pouca visibilidade e muito lodo, pelo que as operações estão a ser fiscalizadas, com o apoio da Polícia Marítima.Antes da entrada dos mergulhadores, um sonar rastreou toda a área de busca para detetar zonas suspeitas e potenciais perigos.Foi montado um perímetro de segurança no local para impedir que outras embarcações não passem na área enquanto decorrem as buscas.No local das operações vão se juntado dezenas de populares em jeito de solidariedade para com a família da mulher desaparecida.

homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e de aborto agravado.

As buscas subaquáticas por Mónica Silva, grávida desaparecida da Murtosa, decorrem, esta quarta-feira, junto à Ponte de Varela, na ria de Aveiro.Mónica Silva desapareceu no dia 3 de outubro depois de sair de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho para dizer que chegava a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias. Na altura, estava grávida de sete meses.Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento e ex-namorado da mulher, foi detido e está em prisão preventiva por suspeita dos crimes de