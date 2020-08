Mergulhos no rio Douro geram alerta no Porto

Os mergulhos de jovens para o rio Douro, na Ribeira, Porto, são quase uma tradição na cidade, mas "completamente desaconselhados" pela Autoridade Marítima.



"Não há legislação que proíba esta atividade, a não ser o facto de ser proibido mergulhar ou nadar no canal navegável do rio Douro. Mas recomendamos que não se faça porque a nossa grande preocupação é sempre a segurança e até porque a água não tem qualidade balnear", alerta Cruz Martins, capitão do Porto do Douro.

Estes mergulhos são tradicionais na Ribeira - e retratados até no filme ‘Aniki Bóbó’, de 1942 -, mas há também quem se atire para o rio no heliporto de Massarelos. "Recomendamos que não o façam", diz Cruz Martins.



Este ano, não há registo de acidentes com a atividade.