Mesquita Machado culpa ‘vice’ por concessão milionária

Vítor Sousa, que era meu ‘vice’ e ia ser candidato do PS à câmara, é que me trouxe a proposta, que despachei na hora porque confiava. Nunca preparei qualquer alargamento", garantiu, esta quinta-feira, Mesquita Machado, ex-presidente da Câmara de Braga, no início do julgamento em que partilha o banco dos réus com António Salvador, presidente do Sp. Braga, acusados de prevaricação.Em causa, a concessão do estacionamento à superfície na cidade de Braga, que Salvador ganhou por 4 milhões de euros, apresentando uma proposta superior em um milhão de euros em relação aos outros concorrentes."Quando foi elaborada a proposta não tive qualquer interferência. Foi o engenheiro Barata que a fez e é pena ele já não estar no mundo dos vivos para o confirmar", esclareceu Mesquita Machado, que garantiu que os concorrentes não tinham conhecimento de que a concessão poderia ser alargada.Mas foi desmentido minutos depois por António Salvador que, ao coletivo de juízes, disse saber que "o concurso previa o alargamento até 90 ruas, em mais de quatro mil lugares". O também dono da Britalar garantiu que "o processo foi feito em total transparência" e que o valor que a empresa propôs para ganhar o concurso "era justo, mesmo sem alargamento da concessão".Admite ter "assinado o contrato", mas diz não ter participado em nenhuma reunião. "Se o concurso fosse para mais lugares, teria feito a mesma proposta", disse.