Mesquita Machado e António Salvador em tribunal

Pouco mais de um ano depois de ter sido julgado e condenado no polémico caso das Convertidas, o antigo presidente da Câmara de Braga e histórico do PS, Mesquita Machado, volta esta quinta-feira a sentar-se no banco dos réus.Em causa está o contrato de concessão do estacionamento à superfície, em Braga. Mesquita é acusado de ter atuado "em conluio" com António Salvador, beneficiando no concurso o empresário que é também presidente do Sp. Braga.Mesquita Machado ainda tentou evitar o julgamento, pedindo a abertura da instrução do processo, mas a juíza de instrução do Tribunal de Braga decidiu pronunciar ambos os arguidos pelo crime de prevaricação.Para a magistrada, Mesquita Machado e António Salvador atuaram "em conjugação de esforços", na sequência de "um acordo previamente firmado" para favorecer a empresa Britalar no concurso público para a concessão de lugares de estacionamento à superfície, na cidade de Braga.António Salvador ganhou o concurso com uma proposta de quatro milhões de euros, mais 960 mil € do que o segundo classificado, mas com o dobro dos lugares previstos, num alargamento feito à revelia dos demais concorrentes.Em julho do ano passado o ex-edil foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, por ter tentado beneficiar a filha e o genro no negócio do quarteirão das Convertidas, lesando o estado em 2 milhões de euros.