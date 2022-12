Mestre de barco da Nazaré sobrevive oito horas agarrado a boia

O mestre da embarcação de pesca ‘Letícia Clara’, que esta sexta-feira naufragou a sul da Figueira da Foz, sobreviveu após mais de oito horas agarrado a uma boia. Terão sido os gritos do homem, de 42 anos, que alertaram as pessoas na praia do Pedrógão, onde foi encontrado ao final do dia.Segundo as equipas de socorro, estava em hipotermia e desorientado, mas consciente. Os outros três tripulantes (um marroquino e dois indonésios) continuavam esta sexta-feira à noite desaparecidos. Na praia foram encontrados destroços alegadamente da embarcação.