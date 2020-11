Mestre e marinheiro salvam homem de 79 anos de morrer afogado em Aveiro

“O mestre e o marinheiro salvaram o homem, viram que estava inconsciente e conseguiram resgatar a vítima. Iniciaram as manobras de segurança básica até à chegada dos meios de socorro”. O relato é de Miguel Vergas, da empresa ‘Aveiro com paixão, exploradora dos passeios turísticos de barcos moliceiros na ria de Aveiro, e que na passada segunda-feira, salvaram um idoso, de 79 anos de morrer afogado.



“O senhor deve ter perdido a consciência e caiu na água do canal do cais da Falcoeira. Se não fosse a tripulação do barco moliceiro turístico o acidente poderia ter sido muito mais garve”, disse Carlos Dias, uma das testemunhas. A vítima foi levada pelos bombeiros de Aveiro Novos para o hospital de Aveiro.

