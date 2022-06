O antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão poderá ser um dos primeiros condenados a beneficiar da inconstitucionalidade da Lei dos Metadados. O antigo inspetor da PJ interpôs, sexta-feira, um recurso para anular a sentença de 2017 que o condenou a três anos de prisão, com pena suspensa, por denúncia caluniosa do árbitro José Cardinal.









