Os programas ‘Aldeia Segura’ e ‘Pessoas Seguras’ registaram o crescimento mais baixo desde 2018. Segundo o ‘JN’, entre as aldeias que aderiram e as que desistiram, o crescimento foi de apenas 12 novos aglomerados populacionais.Nem metade das aldeias aderentes - há neste momento 2255 - tem um plano de evacuação. Mesmo assim, a Proteção Civil faz um balanço positivo. Para 2030 foi estabelecido um objetivo de sete mil aldeias no programa que visa a proteção de pessoas e bens em caso de fogo.